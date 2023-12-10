Mardin 1969 Spor - Edirnespor:2-1

Mardin1969 Spor ligin 14'üncü haftasında konuk ettiği Edirnespor'u 2-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 14'üncü hafta müsabakasında Mardin 1969 Spor, Edirnespor'u konuk etti. 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Muammer Sarıdağ yönetti. Karşılaşmaya istekli başlayan Mardin 1969 Spor girdiği bir çok pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturamayınca karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle bitti. Müsabakanın ikinci yarısında Mardin 1969 Spor, Serkan Kösen'in attığı golle 1-0 öne geçti. 55'inci dakikada konuk ekip Edirnespor Sait Can Açıkakın'ın attığı golle 1-1 eşitliği yakaladı. Edirnespor'da Alperencan Doğan rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla takımını 57'nci dakikada 10 kişi bıraktı.

Mardin 1969 Spor stoperi Ali Eren Karadağ, attığı golle 76'ncı dakikada takımını 2-1 öne geçirdi. Müsabakada 2-1 galip gelen Mardin 1969 Spor haftayı 3 puanla kapatarak puanını 17'ye çıkardı.

DHA-Spor - Türkiye-Mardin / Artuklu - Salih KESKİN

2023-12-10 17:28:04