Mardin'de bıçak kesiği olan Anadolu parsı ve yavrusuna ait 1500 yıllık kemikler bulundu MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde yürütülen kazı çalışmalarında 1500 yıl öncesine ait olduğu düşünülen boynunda büyük bıçak kesiği bulunan Anadolu parsı ve yavrusuna ait kemikler bulundu. Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Zooarkeolog Doç. Dr. Abu Bakar Siddiq, "Bu kemiğin bir yetişkin Anadolu parsına ait bir alt çene olduğunu belirledik. Bir de yavru bir Anadolu parsına ait olan bir çene daha var. Atlas dediğimiz kafayı tutan kemikte ise o döneme ait 4 tane kesik izlerini gördük. Özellikle bir kesiğin büyük bıçak satır kesiği olduğunu, diğer 3 kesik ise bıçak izleri olduğunu görmekteyiz" dedi.

MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde yürütülen kazı çalışmalarında 1500 yıl öncesine ait olduğu düşünülen boynunda büyük bıçak kesiği bulunan Anadolu parsı ve yavrusuna ait kemikler bulundu. Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Zooarkeolog Doç. Dr. Abu Bakar Siddiq, "Bu kemiğin bir yetişkin Anadolu parsına ait bir alt çene olduğunu belirledik. Bir de yavru bir Anadolu parsına ait olan bir çene daha var. Atlas dediğimiz kafayı tutan kemikte ise o döneme ait 4 tane kesik izlerini gördük. Özellikle bir kesiğin büyük bıçak satır kesiği olduğunu, diğer 3 kesik ise bıçak izleri olduğunu görmekteyiz" dedi.

Kızıltepe ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Uzunkaya Mahallesi kırsalında, halk arasında `Hanım Kalesi´ olarak bilinen alanda, Roma dönemine ait villa kalıntısında yürütülen kazı çalışmalarında, bir kaya mezarda bir Anadolu parsı ve yavrusuna ait, 1500 yıllık olduğu düşünülen çene ve boyun kemikleri bulundu. Kemiklerin yapılan incelemesinde biri büyük bıçakla oluşmuş 4 kesik tespit edildi. Yapılan çalışmada ayrıca yaklaşık 10 insana ait kemikler bulundu. Kemikler incelenmek üzere Artuklu Üniversitesi´ne teslim edildi.

`PLANLI BİR ŞEKİLDE GÖMÜLDÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR´

Kemikleri inceleyen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Zooarkeolog Doç. Dr. Abu Bakar Siddiq, kemiklerin nesli tehlike altında bulunan Anadolu parsına ait olduğunu tespit ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Mardin Müzesi Müdürlüğü tarafından yapılan kazı sonucunda insan ve hayvan kemikleri ortaya çıkarıldı. Üniversitenin zooarkeoloji laboratuvarında kemiklerin morfolojik analizi yapıldı. Diş yapısı, 3 dişinin olması, çene yapısının düz olması ve referans örneklerle yapılan karşılaştırmalar sonucu bu çene kemiklerinin Anadolu parsına ait olduğunu kesinleştirdik. Kemikler üzerinde kesik izleri var. O kesik izlerinden ve çene yapısından da kesinlikle o döneme ait olduğunu söyleyebiliriz. İlerleyen günlerde gerek bizim laboratuvarımızda gerek uluslararası laboratuvarlarda, bilim insanları ile işbirliği yaparak bunu analiz etme planı yapıyoruz. Şimdiye kadar bu kemiğin bir yetişkin Anadolu parsına ait bir alt çene olduğunu belirledik. Bir de yavru bir Anadolu parsına ait olduğunu tespit ettiğimiz bir çene daha var. Atlas dediğimiz kafayı tutan kemikte ise o döneme ait 4 tane kesik izlerini gördük. Özellikle bir kesiğin büyük bıçak satır kesiği olduğunu, diğer 3 kesiğin ise bıçak izleri olduğunu görmekteyiz. Bu, mezardaki insan ile birlikte planlı bir şekilde gömüldüğünü gösteriyor. Bu sebeple mezardan insan kemikleri ile beraber, hayvan kemikleri de çıkmaktadır."