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        15 metreden buğday silosuna düşen işçi öldü

        MARDİNOrganize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan Suriyeli Yusuf el Muhammed (18), buğday karıştırmak için çıktığı 15 metrelik silodan düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 16:48 Güncelleme: 17.12.2023 - 16:50
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        15 metreden buğday silosuna düşen işçi öldü
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        MARDİNOrganize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan Suriyeli Yusuf el Muhammed (18), buğday karıştırmak için çıktığı 15 metrelik silodan düşerek hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Makarna fabrikasında çalışan Suriye uyruklu Yusuf el Muhammed,  buğdayları karıştırmak için 15 metre yüksekliğindeki siloya çıktı. Muhammed, bu sırada dengesini kaybederek buğday yığınının içine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Muhammed´in cansız bedeni otopsi için, morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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