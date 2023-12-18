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        Mardin'de anne ile 5 çocuğu sobadan zehirlendi; durumları ağır

        MARDİN'deGülistan Karaboğa (38) ile 5 çocuğu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan aile üyelerinin tamamının durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 16:28 Güncelleme: 18.12.2023 - 16:30
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        Mardin'de anne ile 5 çocuğu sobadan zehirlendi; durumları ağır
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        MARDİN'deGülistan Karaboğa (38) ile 5 çocuğu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan aile üyelerinin tamamının durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Olay, Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde işe giden eşi, Gülistan Karaboğa'nın telefona cevap vermemesi üzerine şüphelenerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese giden ekipler, çilingir yardımıyla eve girdi. Eve giren ekipler, Gülistan Karaboğa ile çocukları Hamdullah (4), Mazlum (8) ve Elif Rana (10), Leyla (12) ve Civan'ı baygın halde buldu. İlk belirlemede, anne ile çocuklarının kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Zehirlenen aile, ambulanslarla hastaneye götürüldü. 5'ü çocuk 6 kişinin durumunun kritik olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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