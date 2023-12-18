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        Mardin'de anne ile 5 çocuğu sobadan zehirlendi; durumları ağır (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 20:38 Güncelleme: 18.12.2023 - 20:40
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        Mardin'de anne ile 5 çocuğu sobadan zehirlendi; durumları ağır (2)
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        ANNEVE ÇOCUKLARI HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

        Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Gülistan Karaboğa ile çocukları Hamdullah (4), Mazlum (8), Elif Rana (10), Leyla (12) ve Civan Karaboğa, tedavi gördüğü hastanede hayati tehlikeyi atlattı. Bir süre gözlem altında tutulan aile, taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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