Mardin'de anne ile 5 çocuğu sobadan zehirlendi; durumları ağır (2)
ANNEVE ÇOCUKLARI HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI
Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Gülistan Karaboğa ile çocukları Hamdullah (4), Mazlum (8), Elif Rana (10), Leyla (12) ve Civan Karaboğa, tedavi gördüğü hastanede hayati tehlikeyi atlattı. Bir süre gözlem altında tutulan aile, taburcu edildi.
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