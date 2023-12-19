Mardin 1969 Spor, İnegöl Kafkasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

TFF 3´üncü Lig 1´inci Grup´ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, deplasmanda oynayacağı İnegöl Kafkasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Mardin 1969 Spor, TFF 3´üncü Lig 1´inci Grup'un 15´inci haftasında, 20 Aralık Çarşamba günü deplasmanda İnegöl Kafkasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün öğle saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı. Teknik direktör Ender Alkan yönetimindeki idman, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5´e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, yarı sahada yapılan çalışmalarla tamamlandı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Serkan Köse ile Serdar Yiğit, 21 kişilik kamp kadrosuna alınmadı.

DHA-Spor - Türkiye-Mardin / Artuklu - Salih KESKİN

2023-12-19 17:15:28