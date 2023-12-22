Mardin'de, zırhlı askeri araç şarampole devrildi: 2 yaralı
MARDİN´in Midyat ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen zırhlı araçtaki 2 asker yaralandı.
MARDİN´in Midyat ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen zırhlı araçtaki 2 asker yaralandı.
Kaza, Mardin-Midyat kara yolu Şenköy mevkisinde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkan askeri araç, şarampole yuvarlandı. İhbarla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yan yatan araçtaki yaralı 2 asker, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılıp sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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