Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de, zırhlı askeri araç şarampole devrildi: 2 yaralı  

        MARDİN´in Midyat ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen zırhlı araçtaki 2 asker yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 13:49 Güncelleme: 22.12.2023 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de, zırhlı askeri araç şarampole devrildi: 2 yaralı  
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN´in Midyat ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen zırhlı araçtaki 2 asker yaralandı.

        Kaza, Mardin-Midyat kara yolu Şenköy mevkisinde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkan askeri araç, şarampole yuvarlandı. İhbarla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yan yatan araçtaki yaralı 2 asker, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılıp sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hafta sonu yağmur ve kar var! Gelecek hafta bahar havası
        Hafta sonu yağmur ve kar var! Gelecek hafta bahar havası
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        "En büyük uçaklar inebilecek"
        "En büyük uçaklar inebilecek"
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        Yeni hoca kim olacak?
        Yeni hoca kim olacak?
        Tartıştı, bıçakladı, inşaatın önüne attı! Katil yine yakını çıktı!
        Tartıştı, bıçakladı, inşaatın önüne attı! Katil yine yakını çıktı!
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Seçil Erzan davasında iki yeni mağdur daha!
        Seçil Erzan davasında iki yeni mağdur daha!
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        Ünlü oyuncuya cinsel saldırı suçlaması
        Ünlü oyuncuya cinsel saldırı suçlaması
        Sarıkamış şehidinin cebinden çıkan şiirin öyküsü duygulandırıyor
        Sarıkamış şehidinin cebinden çıkan şiirin öyküsü duygulandırıyor
        El Salvador'da Bitcoin ile vatandaşlık dönemi
        El Salvador'da Bitcoin ile vatandaşlık dönemi
        Elektronik sigaralar astım riskini 2 kat artırıyor!
        Elektronik sigaralar astım riskini 2 kat artırıyor!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!

        Benzer Haberler

        Mardin'de betonarme binaların yıkımı devam ediyor
        Mardin'de betonarme binaların yıkımı devam ediyor
        Halk otobüsü şarampole devrildi; 3 yolcu yaralı
        Halk otobüsü şarampole devrildi; 3 yolcu yaralı
        Mardin'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
        Mardin'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
        Mardin´de akaryakıt yüklü TIR´ın tekerlekleri alev aldı: 2 yaralı
        Mardin´de akaryakıt yüklü TIR´ın tekerlekleri alev aldı: 2 yaralı
        Mardinliler, yılın en uzun gecesini, dünyanın en uzun adamıyla kutladı
        Mardinliler, yılın en uzun gecesini, dünyanın en uzun adamıyla kutladı
        Dünyanın en uzun adamı Sultan, Mardin'de en uzun gecede hayranları ile bulu...
        Dünyanın en uzun adamı Sultan, Mardin'de en uzun gecede hayranları ile bulu...