Mardin'de sis yaşamı olumsuz etkiledi MARDİN´de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

MARDİN´de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, öğleden sonra yerini sise bıraktı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düşerken, sürücüler ilerlemekte zorlandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri uyardı. Mardin-Diyarbakır ile Mardin-Midyat kara yollarında ve kentin bazı noktalarında hasarlı trafik kazaları meydana geldi.