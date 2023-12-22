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        Mardin'de sis yaşamı olumsuz etkiledi

        MARDİN´de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 16:44 Güncelleme: 22.12.2023 - 16:44
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        Mardin'de sis yaşamı olumsuz etkiledi
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        MARDİN´de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. 

        Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, öğleden sonra yerini sise bıraktı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düşerken, sürücüler ilerlemekte zorlandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri uyardı. Mardin-Diyarbakır ile Mardin-Midyat kara yollarında ve kentin bazı noktalarında hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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