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        MARDİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 03:00 Güncelleme: 24.12.2023 - 03:00
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        MARDİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
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        PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ın acı haberi, Mardin´deki baba ocağına ulaştı.

        Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesi, Boyunlu Mezrası'ndaki baba evine ulaştı. Baba evine Türk bayrağı asılırken, şehidin Malatya'da ikamet eden eşine de acı haberin ulaştığı öğrenildi.

        Şehidin cenazesinin Mardin'de defnedileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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