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        Şehit Cebrail Dündar için Mardin´de tören (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 16:04 Güncelleme: 24.12.2023 - 16:05
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        Şehit Cebrail Dündar için Mardin´de tören (2)
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        TÜRKÇEVE ARAPÇA AĞITLARLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Irak´ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar´ın Mardin´e getirilen cenazesi, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesi Boyunlu Mezrası´na götürüldü. Şehidin eşi Semanur Erdemir Dündar ile yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, şehidin babasına Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafını verdi. Şehit Dündar´ın cenazesi, Artuklu İlçe Müftüsü Abdullah Işık´ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Türkçe ve Arapça ağıtlarla gözyaşları arasında toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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