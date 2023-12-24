Şehit Cebrail Dündar için Mardin´de tören (2)

TÜRKÇEVE ARAPÇA AĞITLARLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Irak´ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar´ın Mardin´e getirilen cenazesi, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesi Boyunlu Mezrası´na götürüldü. Şehidin eşi Semanur Erdemir Dündar ile yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, şehidin babasına Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafını verdi. Şehit Dündar´ın cenazesi, Artuklu İlçe Müftüsü Abdullah Işık´ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Türkçe ve Arapça ağıtlarla gözyaşları arasında toprağa verildi.