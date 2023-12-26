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        Mardin'de, klima motorunun patladığı evde yangın çıktı

        MARDİN'de, klima motorunun patlaması sonucu çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 21:26 Güncelleme: 26.12.2023 - 21:30
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        Mardin'de, klima motorunun patladığı evde yangın çıktı
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        MARDİN'de, klima motorunun patlaması sonucu çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Olay, akşam saatlerinde merkez Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde medyana geldi. Bir binanın 13´üncü katındaki dairede bulunan klimanın motoru, bilinmeyen nedenle patladı. Patlama sonucu evde yangın çıktı. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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