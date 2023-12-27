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        Mardin'de 9 bölge için 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı

        MARDİN Valiliği, Nusaybin ilçesindeki 9 bölgenin 27 Aralık´tan itibaren 15 gün süre ile 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 12:34 Güncelleme: 27.12.2023 - 12:40
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        Mardin'de 9 bölge için 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı
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        MARDİN Valiliği, Nusaybin ilçesindeki 9 bölgenin 27 Aralık´tan itibaren 15 gün süre ile 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesine bağlı Yakınca, Bahminin, Sapanlı, Tekağaç, Güneli, Kaleli, Arpalı, Yol ve Şekrin mahallelerindeki kırsal bölgelerin 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini belirtildi. Açıklamada, "Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Mardin İli Nusaybin ilçesi Yakınca, Bahminin, Sapanlı, Tekağaç, Güneli, Kaleli, Arpalı, Yol ve Şekrin mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerde, 27 Aralık 2023 (Dahil)-10 Ocak 2024 (dahil) tarihleri arasında 15 gün süre ile 'Geçici özel güvenlik bölgesi´ ilan edilmiştir. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanun´un ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın; bu tarihlerde mezkur bölgeye kendi can ve mal güvenlikleri açısından izinsiz girmemeleri önem arz etmektedir" denildi.

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