Mardinli tavus kuşu bu kez Hindistan'da uçacak MARDİN´de, çocukken ip bağladığı naylon poşeti uçurarak başlayan uçurtma tutkusuyla dünya çapında katıldığı festivallerden elde ettiği derecelerle üne kavuşan Zahit Mungan, ocak ayının ilk haftasında Hindistan´ın Ahmedabad kentinde düzenlenecek Uluslararası Uçurtma Şenliği (International Kite Festival) için davet aldı. Mungan, Çin'de düzenlenen 40'ıncı Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali'nde birinci olduğu 3 boyutlu tavus kuşu uçurtmasını, bu kez Hindistan semalarında uçuracak.

MARDİN´de, çocukken ip bağladığı naylon poşeti uçurarak başlayan uçurtma tutkusuyla dünya çapında katıldığı festivallerden elde ettiği derecelerle üne kavuşan Zahit Mungan, ocak ayının ilk haftasında Hindistan´ın Ahmedabad kentinde düzenlenecek Uluslararası Uçurtma Şenliği (International Kite Festival) için davet aldı. Mungan, Çin'de düzenlenen 40'ıncı Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali'nde birinci olduğu 3 boyutlu tavus kuşu uçurtmasını, bu kez Hindistan semalarında uçuracak.

Mardinli Zahit Mungan´ın 6 yaşındayken, ip bağladığı naylon poşeti uçurarak başladığı tutkusu, zamanla sanata dönüştü. Mungan, uçurtma geleneğini gelecek nesillere taşımak ve çocuklara sevdirmek için, doğup büyüdüğü evi atölyeye çevirdi. Burada kendine özgü profesyonel uçurtmalar tasarlayıp imal eden Mungan, nisan ayında, kırkyama tekniğiyle 2 bin parçayı bir araya getirerek 5 ayda hazırladığı tavus kuşu, tavşan ve Atatürk uçurtmalarıyla, Mayıs ayında Çin'de düzenlenen 40´ıncı Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali'ne katıldı. Festivalde tavus kuşu uçurtmasıyla `Üç boyutlu şişme uçurtma´ dalında altın madalya, `Estetik uçurtma´ dalında ise bronz madalya kazanan Mungan, kültürün yok olmaması için öğrenmek isteyenlere de uçurtma yapmayı öğretiyor. 26 yıldır tutkusunu sürdüren Mungan, Çin´in yanı sıra son 19 yılda yurt içinde ve Malezya, Tayland, Hindistan, Ukrayna, Malta, Güney Afrika, Dubai, Endonezya gibi 30 ülkeyi gezerek 39 festivale katıldı.

`HEDEFİM, BÜTÜN ÜLKELERDE ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEKTİR´

Hindistan'daki uçurtma festivaline katılmak üzere 5 Ocak´ta yola çıkmaya hazırlanan Mungan, "Çin'de düzenlenen 40'ıncı Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali'nde birinci olduğum 3 boyutlu tavus kuşu uçurtmasını, bu kez Hindistan semalarında uçuracağım. Bunun yanında bizim kültürümüzde var olan değişik figürlü uçurtmaları uçuracağım. Bunların arasında eşek uçurtması var, tavus kuşu, Anadolu parsı, güvercin, dövmeli kadın gibi birçok uçurtmayı uçuracağım. Uçurtma bizim kültürümüzdür, ruhumuzun bir parçasıdır. Bunun yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışıyorum. Uçurtma geleneğini gelecek nesillere taşımak ve çocuklara sevdirmek için, doğup büyüdüğüm evi atölyeye çevirdim. Burada kendine özgü profesyonel uçurtmaları kendi imkânlarımla tasarlayıp imal ediyorum. Hedefim, bütün ülkelerde ülkemizi temsil etmektir" dedi.