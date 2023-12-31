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        Bakan Yerlikaya: Terör örgütlerine göz açtırmadan mücadelemize devam ediyoruz

        MARDİN´e gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "7 aydan beri İçişleri Bakanı olarak arkadaşlarımla beraber çalışıyoruz. 2024 yılında da yine biz şehirlerimizin, ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden can siperane çalışmaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri başta bölücü terör örgütü olmak üzere terör örgütlerinin her biri ile ilgili hiçbir şekilde göz açtırmadan mücadelemize devam ediyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 19:52 Güncelleme: 31.12.2023 - 19:55
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        Bakan Yerlikaya: Terör örgütlerine göz açtırmadan mücadelemize devam ediyoruz
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        MARDİN´e gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "7 aydan beri İçişleri Bakanı olarak arkadaşlarımla beraber çalışıyoruz. 2024 yılında da yine biz şehirlerimizin, ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden can siperane çalışmaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri başta bölücü terör örgütü olmak üzere terör örgütlerinin her biri ile ilgili hiçbir şekilde göz açtırmadan mücadelemize devam ediyoruz" dedi.

         İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Nusaybin ilçesinde Dibek jandarma üs bölgesindeki ziyaretinin ardından Mardin´e geçti. Burada esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Yerlikaya daha sonra Valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri´ni imzalayan Bakan Yerlikaya, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile görüştü. Ziyarette, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ile Muhammed Adak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday da hazır bulundu. 

        `BU GECE UYUMAK YOK ARKADAŞLARIMIN HER BİRİ GÖREVİNİN BAŞINDA´

        Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "2023 yılı bitti, bitiyor. Bu gece bütün arkadaşlarımızla beraber tedbirler noktasında büyük bir hazırlık yaptık. İçişleri Bakanlığı olarak jandarma, emniyet ve sahil güvenliğimizle beraber, illerimizde valilerimizin koordinasyonunda büyük bir hassasiyet ve titizlikle bu gece suç işlenmesinin önlenmesi, var olan bir sıkıntı ya da suç varsa bunun da süratle aydınlatıp adalete teslim etme noktasında arkadaşlarımın her biri görevinin başında. Göç İdaresi Başkanlığı da başta büyükşehirler olmak üzere onlar da görevlerinin başında. Bu gece uyumak yok. Ben her birine başarılar diliyorum. Biz evimizde yeni yılı karşılamaya hazırlanırken İçişleri ailesi olarak güvenlik güçlerimizin her biri sizlerin huzurlu sizlerin esenliği güvenliği için görev başında" diye konuştu.

        `TERÖR ÖRGÜTLERİNE GÖZ AÇTIRMADAN MÜCADELEMİZE DEVAM EDİYORUZ´

        Yedi aydan beri İçişleri Bakanı olarak görev yaptığını anımsatan Bakan Yerlikaya, "Arkadaşlarımla beraber çalışıyoruz. 2024 yılında da yine biz şehirlerimizin ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden can siperane çalışmaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Mardin´den bütün vatandaşlarımıza bize göstermiş oldukları destek ve dualar için teşekkür ediyorum. 2024 yılına sağlık, huzur, barış ve esenlik getirmesinin diliyorum. Göreve geldiğimiz ilk günden beri başta bölücü terör örgütü olmak üzere terör örgütlerinin her biri ile ilgili hiçbir şekilde göz açtırmadan mücadelemize devam ediyoruz. Mardin´de son 1 ayda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Sabahleyin basınla paylaştık. Biri yeşil biri gri olmak üzere toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi. Ben arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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