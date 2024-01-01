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        Mardin´de yeni yılın ilk bebeği Muhammed Hüseyin oldu 

        MARDİN´de yeni yılın ilk dakikalarında Havva ve İbrahim Çalka çiftinin Muhammed Hüseyin adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 01:22 Güncelleme: 01.01.2024 - 01:25
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        Mardin´de yeni yılın ilk bebeği Muhammed Hüseyin oldu 
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        MARDİN´de yeni yılın ilk dakikalarında Havva ve İbrahim Çalka çiftinin Muhammed Hüseyin adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi. 

        Mardin´de 2024 yılının ilk bebeği Kızıltepe Devlet Hastanesi´nde 00.09´da dünyaya geldi. Artuklu ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi´nde yaşayan Havva ve İbrahim Çalka çiftinin 5´inci çocukları olarak dünyaya gelen erkek bebeğe Muhammed Hüseyin ismi verildi. 3 kilo 80 gram ağırlığındaki Muhammed Hüseyin´in annesi Havva Çalka, "İlk erkek çocuğum, 4 kızım var. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Muhammed Hüseyin ismini koyduk. Herkese iyi yıllar diliyorum" dedi.

        Baba İbrahim Çalka ise yeni yılın kendilerine uğurlu geldiğini söyledi. Çalka, "Hem bebek hem de eşim şu an çok sağlıklılar. Önemli olan da sağlıktır. Kız-erkek fark etmiyor benim için. Herkesin yeni yılını kutluyorum" diye konuştu.

        Kızıltepe Devlet Hastanesi Doktoru Hacı Eraslan ise "2024 yılının ilk bebeği 00.09´da dünyaya geldi. Muhammed Hüseyin bebek, 3 kilo 80 gramlık nur topu gibi bir erkek çocuğumuz oldu. Allah analı-babalı büyütsün, uzun ömürler versin. Sağlık durumları çok iyi, bebeğin emmesi gayet güzel, çok sağlıklıdır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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