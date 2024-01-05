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        Hakimin, öğretmen eşiyle tartışan 3 öğrenciyi gözaltına aldırdığı iddiasına savcılıktan açıklama

        MARDİN´de bir hakimin, öğretmen eşiyle tartışan 3 öğrenciyi, 5 polis aracıyla okula gelerek gözaltına aldırdığı iddia edildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Açıklamalarda, haberlerin gerçeği yansıtmadığı, olayın öğretmen ve 3 öğrenci arasında yaşanan bir tartışmadan ibaret olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 11:04 Güncelleme: 05.01.2024 - 11:05
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        Hakimin, öğretmen eşiyle tartışan 3 öğrenciyi gözaltına aldırdığı iddiasına savcılıktan açıklama
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        MARDİN´de bir hakimin, öğretmen eşiyle tartışan 3 öğrenciyi, 5 polis aracıyla okula gelerek gözaltına aldırdığı iddia edildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Açıklamalarda, haberlerin gerçeği yansıtmadığı, olayın öğretmen ve 3 öğrenci arasında yaşanan bir tartışmadan ibaret olduğu belirtildi.

        Artuklu ilçesinde Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli öğretmen olan N.Y. ile 3 öğrenci arasında iddiaya göre tartışma yaşandı. Tartışmada öğrencilerden birinin kendisine küfrettiğini iddia eden N.Y., olayı hakim olan eşine anlattı. Bunun üzerine hakim H.Y.´nin 5 polis aracı eşliğinde okula gelerek okul yönetimiyle görüştüğü, yönetimin okula girmelerine izin vermemesi üzerine okul çıkışında 3 öğrenciyi gözaltına aldırdığı ve adliyede ifadelerini aldıktan sonra serbest bıraktırdığı iddia edildi.

        MARDİN CUMHURİYET BAŞSAVCISINDAN AÇIKLAMA

        Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı yerel haber sitelerinde, yazılı ve görsel basında ve sosyal medya hesaplarında `öğretmen eşi olan hakim, polislerle birlikte okul bastı, öğrenciler gözaltına alındı´ yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Mardin İdare Mahkemesi'nde görev yapmakta olan bir hakim meslektaşımızın öğretmen eşinin, kendisine hakaret eden öğrenciler hakkında şikayeti üzerine soruşturma başlatılmış, yaşanan olay sonrasında şikayetçinin eşi hakim sıfatıyla değil, eşine destek olmak için okula gitmiştir. Soruşturmada görev alan polis memurları öğretmen eşinin hakim olarak görev yaptığından dahi haberdar değillerdir. Olayın yerel basına yansıması üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızın kimseye ayrıcalık ve imtiyaz tanınmayacağı, yalnızca yasal mevzuatın uygulanacağı yönündeki sözlü talimatlarına rağmen, kimlik tespitleri yapıldıktan sonra ailelerine teslim edilen çocuklarımızın, ısrarlı bir şekilde gözaltına alındıkları ve hakimin polislerle birlikte okula baskın yaptığı yönündeki tezvirat içeren haberler gerçek dışı, görev yapmakta olan bir hakim meslektaşımız nezdinde yargıyı itibarsızlaştırma gayretinden öteye geçmeyen, herkesin malumu olan çarpık bir zihniyetin ürünüdür. Şikayet hakkı herkesin anayasal hakkıdır ve Cumhuriyet Başsavcılıkları şikayetleri soruşturmakla görevlidir. Şimdiye kadar yapılan haberlerin bir yanlış anlaşılmadan kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmekte iken, konunun ısrarlı bir şekilde gündemde tutulması manidardır. Gerçek dışı haberleri yaymak suretiyle kamuoyunda panik ve endişe yaratarak kamu düzenini bozanlar hakkında TCK 217/A maddesine muhalefet suçundan soruşturma yapılacaktır. Hakkında soruşturma yürütülen çocuklar gözaltına alınmadığı gibi, henüz soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından çocuklarımızın ifadelerine dahi başvurulmamıştır. Soruşturma normal seyrinde devam edecek ve mevcut deliller çerçevesinde gereğine tevessül edilecektir. Adalet mülkün temelidir. Herkes kanunlar önünde eşittir ve kimseye bir ayrımcılık yapılmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı. 

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nün de konu ile ilgili açıklamasında, "Bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında Artuklu ilçemizdeki Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşandığı iddia edilen 'Hakim polislerle okul bastı, 3 öğrenciyi gözaltına aldırdı' şeklinde paylaşılan haberler ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu olay okulumuzda görevli öğretmen ve 3 öğrenci arasında yaşanan tartışmadan ibarettir. Yaşanan bu olay ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce idari soruşturma yürütülmektedir" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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