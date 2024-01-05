Mardin'de sis etkili oldu

MARDİN'de, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Mardin´i etkisi altına alan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Sisle birlikte görüş mesafesi düşerken, sürücüler hızlarını yavaşlatarak ilerledi. Trafik ekipleri, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alıp, sürücüleri yönlendirdi.

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