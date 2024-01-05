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        Mardin'de sis etkili oldu

        MARDİN'de, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 11:28 Güncelleme: 05.01.2024 - 11:30
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        Mardin'de sis etkili oldu
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        MARDİN'de, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

        Mardin´i etkisi altına alan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Sisle birlikte görüş mesafesi düşerken, sürücüler hızlarını yavaşlatarak ilerledi. Trafik ekipleri, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alıp, sürücüleri yönlendirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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