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        Mardin'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu

        MARDİN'de, akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 21:47 Güncelleme: 05.01.2024 - 21:50
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        Mardin'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
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        MARDİN'de, akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Kent merkezi ve ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar yolda yürümekte zorluk çekti, korunmak için açık olan iş yerleri ile bina saçaklarının altına sığındı. Yağışla birçok cadde ve sokak suyla doldu. Artuklu, Kızıltepe ve Mazıdağı ilçelerinde zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Bazı araç sürücüleri de ilerlemekte güçlük çekti.

        Nusaybin ilçesinde de sağanak nedeniyle 8 Mart Mahallesi Aram Sokak´taki bazı evlerin bodrum ve birinci katlarını su bastı. Bölgeye gelen Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, itfaiye ve Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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