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        Evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde, evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 12:00 Güncelleme: 06.01.2024 - 12:05
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        Evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
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        MARDİN'in Artuklu ilçesinde, evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        13 Mart Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde, gece saatlerinde, henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 5 kişi, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürüldü. Evde zarar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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