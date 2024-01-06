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        Mardin 1969 Spor'dan 4 transfer

        TFF 3´üncü Lig 1´inci Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, eski kaptanı Caner Yılmaz, Tuncay Fındıkçı, Nebi  Tiryakioğlu ve Abbas Demir'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 12:15 Güncelleme: 06.01.2024 - 12:20
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        Mardin 1969 Spor'dan 4 transfer
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        TFF 3´üncü Lig 1´inci Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, eski kaptanı Caner Yılmaz, Tuncay Fındıkçı, Nebi  Tiryakioğlu ve Abbas Demir'i kadrosuna kattı.

        Devre arası hazırlıklarını sürdüren Mardin 1969 Spor, eksik gördüğü mevkiler için transfer gerçekleştirdi. Kırmızı-lacivertli takım, Bölgesel Amatör Lig'de namağlup şampiyon olduğu sezonda takım kaptanı olan ve Yeşil Vartospor maçında çapraz bağı kopan Caner Yılmaz'ı tekrar kadrosuna dahil etti. Mardin ekibi, profesyonel liglerde yıllarca ter döken Tuncay Fındıkçı, Nebi Tiryakioğlu ve Abbas Demir ile de anlaştı. 

        Mardin 1969 Spor'un formasını tekrar giymenin gururunu yaşadığını anlatan Caner Yılmaz, "Tekrar bu güzide şehrin formasını terletmek için sabırsızlanıyorum. Bana bir daha bu şansı veren Mardin 1969 Spor'a teşekkür ederim. Geçtiğimiz yıl devre arasında geldiğimde liderin iki puan altındaydık. Şu anda da Play-Off'un iki puan gerisindeyiz. Biz inanıyoruz ve başaracağız. Bana inanan Rıdvan Aşar Başkanım ve değerli yöneticilerimizin bu güvenini boşa çıkarmamak için elimden geleni yapacağım" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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