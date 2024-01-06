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        Mardin'de husumetli aileler arasında silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 21:17 Güncelleme: 06.01.2024 - 21:20
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        Mardin'de husumetli aileler arasında silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı (2)
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        CEPTELEFONU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Mardin´de, aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında 1´i ağır 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın, cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; araçtan inen bir kişinin pompalı tüfekle husumetlilerine ateş açtığı, olay yerine gelen jandarma ekiplerinin kavgaya müdahale ettiği, yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı anlar yer aldı.

        Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, jandarma ekiplerinin de şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışması devam ediyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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