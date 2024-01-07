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        Mardin´deki silahlı kavgada 3 yaralıdan biri öldü

        MARDİN'dehusumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden Ahmet Acar (34), tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Jandarma, olaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 12:08 Güncelleme: 07.01.2024 - 12:10
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        Mardin´deki silahlı kavgada 3 yaralıdan biri öldü
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        MARDİN'dehusumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden Ahmet Acar (34), tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Jandarma, olaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Olay, dün öğleden sonra Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi´nde meydana geldi. 9 Ekim 2023´te Faysal Duva´nın (57) öldüğü silahlı kavga nedeniyle aralarında husumet bulunan aileler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşunların isabet ettiği Ahmet Acar, A.D. (18) ve M.D. (35) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Ahmet Acar, buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Acar, burada doktorların müdahalesine rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Acar´ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, A.D. ve M. D.´nin tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma sürerken, jandarma olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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