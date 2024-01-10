Nöbet tuttuğu kulübede ölü bulunan özel güvenlik görevlisi, kalp krizi geçirmiş

MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde enerji şirketine ait trafo merkezinde nöbet tuttuğu kulübede ölü bulunan özel güvenlik görevlisi Ali Öncü´nün (47), geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kızıltepe ilçesinde dün sabah saatlerinde trafo merkezine giden işçiler, güvenlik görevlisi Ali Öncü´nün nöbet tuttuğu kulübede yerde hareketsiz yattığını görüp, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerin kontrolünde, Öncü´nün hayatını kaybettiği belirlendi. Öncü´nün cenazesi otopsi için morga götürüldü. Yapılan otopside Ali Öncü´nün kalp krizi geçirip yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ali Öncü´nün cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak ilçe mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.