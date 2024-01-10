Mardin'de kar maskeli soyguncular, kuyumcuyu vurdu (2)

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Mardin´de iş yerinde tabancayla vurulup yaralanan kuyumcu Sezai Aslan'ın, 3 soyguncuyu engellemeye çalıştığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, beyaz otomobilden inen 2 kişi, iş yerine giriyor. Şüpheliler bir süre sonra koşarak tekrar dışarı çıkıp otomobile binmeye çalışıyor. Arkalarından koşan iş yeri sahibi Sezai Aslan, şüphelilerden birini tutarak engellemeye çalışıyor. Bu sırada, şüphelilerden biri tabancasını ateşleyerek Sezai Aslan´ı bacağından vuruyor. Daha sonra şüpheliler, dışarıda kendilerini bekleyen kişinin otomobiline binip, uzaklaşıyor.