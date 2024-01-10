Yakınları ulaşamayınca polisi aradı, evinde ölü bulundu
MARDİN'deyakınlarının ulaşamadığı Suriye uyruklu İzzeddin Bilkaş (27), evinde ölü bulundu.
MARDİN'deyakınlarının ulaşamadığı Suriye uyruklu İzzeddin Bilkaş (27), evinde ölü bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Suriye uyruklu İzzeddin Bilkaş'tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bilkaş'ın yaşadığı eve gelen polis, kapının açılmaması üzerine itfaiyeden yardım istedi. Ekipler, kapısını kırıp, girdikleri evde Biltaş'ın cesedi ile karşılaştı. Cenaze otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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