Mardin'de kuyumcuyu vuran kar maskeli 3 şüpheli yakalandı (2)

ŞÜPHELİLERTUTUKLANDI

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kar maskesi takarak kuyumcuya girip, soygun girişiminde bulunan, kaçarken kendilerine engel olmak isteyen iş yeri sahibi Sezai Aslan'ı tabancayla vuran ve polisin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alınan kar maskeli 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.