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        Mardin'de kuyumcuyu vuran kar maskeli 3 şüpheli yakalandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 15:26 Güncelleme: 11.01.2024 - 15:30
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        Mardin'de kuyumcuyu vuran kar maskeli 3 şüpheli yakalandı (2)
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        ŞÜPHELİLERTUTUKLANDI

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kar maskesi takarak kuyumcuya girip, soygun girişiminde bulunan, kaçarken kendilerine engel olmak isteyen iş yeri sahibi Sezai Aslan'ı tabancayla vuran ve polisin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alınan kar maskeli 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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