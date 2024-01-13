Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardinspor, ikinci devre hazırlığını yoğun sis altındaki idmanla sürdürdü

        TFF 3. Lig 1. Grup´ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, sezonun ikinci devre hazırlıklarını yoğun sis altında Mardin 19 Kasım Şehir Stadyumu´nda sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 12:30 Güncelleme: 13.01.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardinspor, ikinci devre hazırlığını yoğun sis altındaki idmanla sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 3. Lig 1. Grup´ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, sezonun ikinci devre hazırlıklarını yoğun sis altında Mardin 19 Kasım Şehir Stadyumu´nda sürdürdü.

        Mardin 1969 Spor, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci devre hazırlıklarına devam ediyor. Mardin 19 Kasım Şehir Stadyumu´nda teknik direktör Ender Alkan yönetimindeki idman, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Yoğun sis altında antrenmana çıkan futbolcular, taktik ve şut çalışmaları yapıp dar alanda minyatür kale maç oynadı. Çift antrenmanla ikinci etap kampını sürdüren Mardin 1969 Spor oyuncuları, hazırlıklarına hava şartlarına rağmen devam ediyor.

        Öte yandan kentte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dr. Naim Babüroğlu: "Türkiye, Irak ve Suriye'ye kara harekâtı yapmak zorunda"
        Dr. Naim Babüroğlu: "Türkiye, Irak ve Suriye'ye kara harekâtı yapmak zorunda"
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı
        Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        "MİT'e alacağız" yalanıyla istismarda okul müdürleri tahliye edilmişti! Sıcak gelişme!
        "MİT'e alacağız" yalanıyla istismarda okul müdürleri tahliye edilmişti! Sıcak gelişme!
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Seçil Erzan'dan ek savunma: Bülent beyin parası Fırat ve Semih'e gitti!
        Seçil Erzan'dan ek savunma: Bülent beyin parası Fırat ve Semih'e gitti!
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        Fernando Santos'un 11'i
        Fernando Santos'un 11'i
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Semih'e Ada'dan talip!
        Semih'e Ada'dan talip!
        ABD'den Yemen'de Husi hedeflerine yeni saldırı
        ABD'den Yemen'de Husi hedeflerine yeni saldırı
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede kar var!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede kar var!
        Moodys, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi
        Moodys, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi

        Benzer Haberler

        Mardin'de husumetli iki aile barıştırıldı
        Mardin'de husumetli iki aile barıştırıldı
        Midyat'ta trafik kazalarını önlemek için hurda araçlarla farkındalık çalışm...
        Midyat'ta trafik kazalarını önlemek için hurda araçlarla farkındalık çalışm...
        Mardin'de itfaiye ekipleri geçen yıl 6 bin 539 olaya müdahale etti
        Mardin'de itfaiye ekipleri geçen yıl 6 bin 539 olaya müdahale etti
        Mardin içme suyu projesinde hibe tutarı ve proje kapsamı artışı için ön mut...
        Mardin içme suyu projesinde hibe tutarı ve proje kapsamı artışı için ön mut...
        Köpekler kovalayınca çıktığı direkte mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
        Köpekler kovalayınca çıktığı direkte mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
        Mardin'de Gazze için yürüyüş düzenlenecek
        Mardin'de Gazze için yürüyüş düzenlenecek