Mardin'de şehitler için dua edildi
MARDİN'de Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 asker için 'Şehitlerimize Dua' programı düzenlendi. Şehitler için programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
MARDİN'de Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 asker için 'Şehitlerimize Dua' programı düzenlendi. Şehitler için programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker için 'Şehitlerimize Dua'programı düzenlendi. Programa Vali Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve vatandaşlar katıldı. Sabah namazının ardından yapılan programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
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