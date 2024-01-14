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        Mardin'de şehitler için dua edildi

        MARDİN'de Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 asker için 'Şehitlerimize Dua' programı düzenlendi. Şehitler için programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 10:00 Güncelleme: 14.01.2024 - 10:05
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        Mardin'de şehitler için dua edildi
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        MARDİN'de Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 asker için 'Şehitlerimize Dua' programı düzenlendi. Şehitler için programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker için 'Şehitlerimize Dua'programı düzenlendi. Programa Vali Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve vatandaşlar katıldı. Sabah namazının ardından yapılan programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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