Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Ahmet Türk, adaylıktan ve aktif siyasetten çekildiğini açıkladı

        HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM), Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için ön seçim sonuçlarında birinci çıkan ancak yüzde 50 oranını geçemeyen Ahmet Türk, yaptığı açıklama ile adaylıktan çekildiğini, aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 16:24 Güncelleme: 14.01.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahmet Türk, adaylıktan ve aktif siyasetten çekildiğini açıkladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM), Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için ön seçim sonuçlarında birinci çıkan ancak yüzde 50 oranını geçemeyen Ahmet Türk, yaptığı açıklama ile adaylıktan çekildiğini, aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.

        DEM Parti´den Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı olan ve dün yapılan birinci tur ön seçimlerinde birinci çıkan Ahmet Türk, yüzde 50 oranını aşamadığı gerekçesiyle adaylıktan çekildiğini açıkladı. Eski parlamenter ve iki dönem Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ahmet Türk, "Daha önce yüzde 50´yi aşmamam durumunda çekileceğimi açıklamıştım. Halkın sahiplenmesinde dolayı halka teşekkür ediyorum. Aktif siyasetten çekiliyorum. Kürt halkının mücadelesini farklı platformlarda sürdüreceğim" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şehitlerimiz için son görev
        Şehitlerimiz için son görev
        MSB duyurdu! Suriye'de 7 terörist etkisiz
        MSB duyurdu! Suriye'de 7 terörist etkisiz
        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
        Çevre kirliliğine neden olan firmaya para cezası!
        Çevre kirliliğine neden olan firmaya para cezası!
        Halil Umut Meler'i sevgi gösterisiyle karşıladılar
        Halil Umut Meler'i sevgi gösterisiyle karşıladılar
        Türkü evinde kadın cinayeti! Kablo ile boğdu
        Türkü evinde kadın cinayeti! Kablo ile boğdu
        Amir Hadziahmetovic şoku
        Amir Hadziahmetovic şoku
        Yeni haftada batıya kuvvetli yağışlar geliyor!
        Yeni haftada batıya kuvvetli yağışlar geliyor!
        15 yaşındaki sözde nişanlısı çocuğu öldürdü!
        15 yaşındaki sözde nişanlısı çocuğu öldürdü!
        Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Zeki Müren yorumu tepki çekti
        Zeki Müren yorumu tepki çekti
        Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma uyarısı!
        Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma uyarısı!
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        "O mesaj çok iş yaptı"
        "O mesaj çok iş yaptı"
        Karısı ile birlikte 3 kişiyi öldüren katil için amansız takip!
        Karısı ile birlikte 3 kişiyi öldüren katil için amansız takip!
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        Otomobilin çarptığı 2 genç öldü
        Otomobilin çarptığı 2 genç öldü
        Sosyal medyadaki o deneylere inanmayın!
        Sosyal medyadaki o deneylere inanmayın!
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        "Kadın dayanışmasının merkezde olduğu bir dizi"
        "Kadın dayanışmasının merkezde olduğu bir dizi"

        Benzer Haberler

        Mardin'de şehitler için dua edildi
        Mardin'de şehitler için dua edildi
        AK Parti Mardin İl Başkanı Alma'dan, Mardin milletvekillerine ziyaret
        AK Parti Mardin İl Başkanı Alma'dan, Mardin milletvekillerine ziyaret
        Mardinspor, ikinci devre hazırlığını yoğun sis altındaki idmanla sürdürdü
        Mardinspor, ikinci devre hazırlığını yoğun sis altındaki idmanla sürdürdü
        Mardin'de husumetli iki aile barıştırıldı
        Mardin'de husumetli iki aile barıştırıldı
        Midyat'ta trafik kazalarını önlemek için hurda araçlarla farkındalık çalışm...
        Midyat'ta trafik kazalarını önlemek için hurda araçlarla farkındalık çalışm...
        Mardin'de itfaiye ekipleri geçen yıl 6 bin 539 olaya müdahale etti
        Mardin'de itfaiye ekipleri geçen yıl 6 bin 539 olaya müdahale etti