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        Mardin 1969 Spor, Karabük İdmanyurdu maçına hazırlanıyor

        TFF 3´üncü Lig 1´inci Grup´ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, deplasmanda oynayacağı Karabük İdmanyurdu Spor maçının hazırlıklarına başladı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 18:47 Güncelleme: 16.01.2024 - 18:50
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        Mardin 1969 Spor, Karabük İdmanyurdu maçına hazırlanıyor
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        TFF 3´üncü Lig 1´inci Grup´ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, deplasmanda oynayacağı Karabük İdmanyurdu Spor maçının hazırlıklarına başladı. 

        TFF 3´üncü Lig 1´inci Grup'ta ilk devreyi 18 puanla 8´inci sırada tamamlayan Mardin 1969 Spor, ligin 16´ncı haftasında konuk olacağı Karabük İdmanyurdu Spor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ender Alkan yönetiminde 21 Kasım Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından çabukluk çalışması yapan sporcular, antrenmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçla tamamladı. Öte yandan dizindeki sakatlığı geçen Serkan Köse, takımdan ayrı düz koşularını sürdürdü. Kırmızı lacivertliler, 21 Ocak Pazar günü saat 14.00'te Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda Karabük İdmanyurdu Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak. 

        DHA-Spor - Türkiye-Mardin / Artuklu - Salih KESKİN

        2024-01-16 18:47:03

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