Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan yaya hayatını kaybetti

MARDİN´in Artuklu ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Abdurrahman Derin (93), hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi´ndeki PTT Şubesi önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Abdurrahman Derin´e (93), plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Savrulup başını kaldırım taşına çarpan Derin, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürülen Derin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Abdurrahman Derin´in cenazesi otopsi için morga götürülürken, sürücü gözaltına alındı.