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        Mardin'de, cami avlusunda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

        MARDİN'de, kırsal Yaylı Mahallesi'ndeki bir cami avlusunda yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 23:55 Güncelleme: 18.01.2024 - 00:00
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        Mardin'de, cami avlusunda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
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        MARDİN'de, kırsal Yaylı Mahallesi'ndeki bir cami avlusunda yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu.

        Artuklu ilçesi kırsal Yaylı Mahallesi'nde bir caminin avlusunda bebek görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, yeni doğduğu anlaşılan erkek bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Jandarma ekipleri bebeği kim ya da kimlerin bıraktığının tespiti için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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