Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 4 yaralı MARDİN'deotomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

MARDİN'deotomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yeşilli ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 ABC 993 plakalı otomobil, plakası belirlenemeyen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada M.A. (43), M.B. (45), B.B. (19) ve M.B. (22), yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.