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        Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 4 yaralı

        MARDİN'deotomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 12:16 Güncelleme: 18.01.2024 - 12:20
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        Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 4 yaralı
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        MARDİN'deotomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Yeşilli ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 ABC 993 plakalı otomobil, plakası belirlenemeyen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada M.A. (43), M.B. (45), B.B. (19) ve M.B. (22), yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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