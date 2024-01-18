Mardin'de 2 aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı
MARDİN'de 2 aile arasında 'muhtar adaylığı' nedeniyle çıkan taşlı, sopalı kavgada 9 kişi yaralandı.
MARDİN'de 2 aile arasında 'muhtar adaylığı' nedeniyle çıkan taşlı, sopalı kavgada 9 kişi yaralandı.
Olay, öğleden sonra Artuklu ilçesi kırsalı Kuyulu Mahallesi'nde meydana geldi. Her muhtarlık seçiminde birbirine destek veren 2 aile arasında, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerdeki adayın belirlenmesi konusunda çıkan tartışma, büyüyerek taşlı-sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada Abdullah A., Abdulhalit A., Suat A., Vefa A., Kenan A. ve Zerga A. ile Ahmet Ç., Abdulilah Ç. ve Behiye Ç. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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