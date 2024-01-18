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        Mardin'de 2 aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı

        MARDİN'de 2 aile arasında 'muhtar adaylığı' nedeniyle çıkan taşlı, sopalı kavgada 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 15:28 Güncelleme: 18.01.2024 - 15:30
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        Mardin'de 2 aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı
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        MARDİN'de 2 aile arasında 'muhtar adaylığı' nedeniyle çıkan taşlı, sopalı kavgada 9 kişi yaralandı.

        Olay, öğleden sonra Artuklu ilçesi kırsalı Kuyulu Mahallesi'nde meydana geldi. Her muhtarlık seçiminde birbirine destek veren 2 aile arasında, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerdeki adayın belirlenmesi konusunda çıkan tartışma, büyüyerek taşlı-sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada Abdullah A., Abdulhalit A., Suat A., Vefa A., Kenan A. ve Zerga A. ile Ahmet Ç., Abdulilah Ç. ve Behiye Ç. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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