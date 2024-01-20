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        MARDİN'DE AİLELER ARASINDA 'MUHTARLIK' ANLAŞMAZLIĞI; ARAÇLARIYLA BİRBİRİNİ KOVALADILAR, KAZA YAPINCA KAVGA ETTİLER

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 23:49 Güncelleme: 20.01.2024 - 23:49
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        MARDİN'DE AİLELER ARASINDA 'MUHTARLIK' ANLAŞMAZLIĞI; ARAÇLARIYLA BİRBİRİNİ KOVALADILAR, KAZA YAPINCA KAVGA ETTİLER
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         MARDİN'de2 aile arasında 'muhtar adaylığı' nedeniyle çıkan kavgada tarafların birbirlerini kovaladığı araçlar, kaza yaptı. Kazada 3, kavgada 2 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, kırsal Kuyulu Mahallesi'nde 18 Ocak'ta, 2 aile arasında, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerdeki adayın belirlenmesi konusunda tartışma çıktı. Sözlü tartışma büyüyerek, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada Abdullah A., Abdulhalit A., Suat A., Vefa A., Kenan A. ve Zerga A. ile Ahmet Ç., Abdulilah Ç. ve Behiye Ç., yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 8'i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 1'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

        KAZADA 3 KİŞİ, KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI

        Olayın ardından akşam saatlerinde kırsal Kuyulu Mahallesi'nde araçlarıyla karşılaşan aileler, birbirlerini kovalamaya başladı. Bir süre sonra 34 DLY 554 plakalı otomobil ile 47 AU 040 plakalı hafif ticari araç, kırsal Yaylı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ailelerin yakınları, kaza yerinde tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Kavga sırasında da 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından jandarma ekipleri yolu bir süre trafiğe kapattı. Mahallede geniş çaplı güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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