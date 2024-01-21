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        Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı; kaza anı kamera

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 13:13 Güncelleme: 21.01.2024 - 13:15
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        Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı; kaza anı kamera
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        MARDİN'in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün gece saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yalım Mahallesi'nde meydana geldi. Yalım Kavşağı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 VMS 49 plakalı otomobil, kavşakta 47 ABF 267 plakalı otomobile çarptı. Kazada araçlardaki S.A (20), M.K (25), Z.B (23), S.B (15), R.B (55) ve A.B (57) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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