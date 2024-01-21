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        Kazada yaralanan motosikletli, 17 günlük yaşam savaşını kaybetti

        MARDİN'inArtuklu ilçesinde kamyonete çarpan motosikletteki Haşim Araz (42), 17 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 15:00 Güncelleme: 21.01.2024 - 15:05
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        Kazada yaralanan motosikletli, 17 günlük yaşam savaşını kaybetti
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        MARDİN'inArtuklu ilçesinde kamyonete çarpan motosikletteki Haşim Araz (42), 17 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, 4 Ocak'ta Artuklu-Midyat kara yolu Kabala Mahallesi şehirlerarası otobüs terminali yakınındaki polis kontrol noktasında meydana geldi. Haşim Araz idaresindeki 47 ABH 618 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ABF 360 plakalı kamyonete çarptı. Kazada Araz, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Haşim Araz, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 17 gündür tedavi gören Araz, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Araz'ın cenazesi, sabah saatlerinde yakınları tarafından alınarak Yeşilli ilçesinde toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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