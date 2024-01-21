Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Ahmet Türk, DEM Parti´nin Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı

        MARDİN´de, 14 Ocak´ta partisinin ön seçim sonuçlarında yüzde 50 oranını geçemediği için adaylıktan çekildiğini açıklayan Ahmet Türk, ikna edilerek, DEM Parti´nin Mardin Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak tanıtıldı. Eş başkan adayı da Devrim Demir oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 17:56 Güncelleme: 21.01.2024 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahmet Türk, DEM Parti´nin Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN´de, 14 Ocak´ta partisinin ön seçim sonuçlarında yüzde 50 oranını geçemediği için adaylıktan çekildiğini açıklayan Ahmet Türk, ikna edilerek, DEM Parti´nin Mardin Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak tanıtıldı. Eş başkan adayı da Devrim Demir oldu.

        Mardin´de 14 Ocak´ta Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için DEM Parti´nin yaptığı ön seçimde oyların çoğunu alan ancak yüzde 50 oranını aşamadığı için adaylıktan çekildiğini açıklayan Ahmet Türk, ikna edilerek, Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı oldu. DEM Parti´nin kentte özel bir tesiste genel merkez yöneticileri, il ve ilçe örgütlerinin katılımıyla düzenlediği aday tanıtım toplantısında Ahmet Türk´ün adaylığı açıklanırken, şarkıcı Devrim Demir de eş başkan adayı olarak tanıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kazada yaralanan motosikletli, 17 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Kazada yaralanan motosikletli, 17 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı; kaza anı kamera
        Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı; kaza anı kamera
        Mardin'de 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
        Mardin'de 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
        MARDİN'DE AİLELER ARASINDA 'MUHTARLIK' ANLAŞMAZLIĞI; ARAÇLARIYLA BİRBİRİNİ...
        MARDİN'DE AİLELER ARASINDA 'MUHTARLIK' ANLAŞMAZLIĞI; ARAÇLARIYLA BİRBİRİNİ...
        Mardin'de aileler arasında 'muhtarlık' anlaşmazlığı; araçlarıyla birbirini...
        Mardin'de aileler arasında 'muhtarlık' anlaşmazlığı; araçlarıyla birbirini...
        Kamyon çarpan 15 yaşındaki Mehmet, ağır yaralandı
        Kamyon çarpan 15 yaşındaki Mehmet, ağır yaralandı