Mardin'de yola tuzaklanan EYP imha edildi
MARDİN'in Dargeçit ilçesinde yola tuzaklanmış ve 5 kilo çivi ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP), imha edildi.
MARDİN'in Dargeçit ilçesinde yola tuzaklanmış ve 5 kilo çivi ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP), imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı´nca yapılan istihbari çalışmalarda, Dargeçit ilçesi Beğendi Mahallesi yolunda arazi arama taraması yapıldı. Aramada taşlar arasına gizlenerek yola tuzaklanmış ve 5 kilo çivi ile güçlendirilmiş EYP düzeneği bulundu. Düzenek, jandarma ekiplerince imha edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.