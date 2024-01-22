Mardin'de yola tuzaklanan EYP imha edildi MARDİN'in Dargeçit ilçesinde yola tuzaklanmış ve 5 kilo çivi ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP), imha edildi.

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde yola tuzaklanmış ve 5 kilo çivi ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP), imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı´nca yapılan istihbari çalışmalarda, Dargeçit ilçesi Beğendi Mahallesi yolunda arazi arama taraması yapıldı. Aramada taşlar arasına gizlenerek yola tuzaklanmış ve 5 kilo çivi ile güçlendirilmiş EYP düzeneği bulundu. Düzenek, jandarma ekiplerince imha edildi.