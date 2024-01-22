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        Mardin'de 7´nci kattan düşen 4 yaşındaki Hazal hayatını kaybetti

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde apartmanın 7´nci katındaki evlerinin balkondan düşen Hazal Arya Homan (4), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 19:14 Güncelleme: 22.01.2024 - 19:15
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        Mardin'de 7´nci kattan düşen 4 yaşındaki Hazal hayatını kaybetti
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        MARDİN'in Artuklu ilçesinde apartmanın 7´nci katındaki evlerinin balkondan düşen Hazal Arya Homan (4), hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi, Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hazal Arya Homan (4), Park Florya Apartmanı'nın 7´nci katındaki dairelerinin balkonunda oynadığı sırada dengesini kaybederek düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Hazal Arya´nın hayatını kaybettiği belirlendi. Hazal Arya´nın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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