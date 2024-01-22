Mardin'de 7´nci kattan düşen 4 yaşındaki Hazal hayatını kaybetti

MARDİN'in Artuklu ilçesinde apartmanın 7´nci katındaki evlerinin balkondan düşen Hazal Arya Homan (4), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi, Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hazal Arya Homan (4), Park Florya Apartmanı'nın 7´nci katındaki dairelerinin balkonunda oynadığı sırada dengesini kaybederek düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Hazal Arya´nın hayatını kaybettiği belirlendi. Hazal Arya´nın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.