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        Mardin-Diyarbakır kara yolunda kar yağışı ulaşımı etkiledi

        MARDİN´de Meteoroloji 16´ncı Bölge Müdürlüğü´nün uyarılarının ardından Diyarbakır kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle, ulaşımda aksamalar yaşandı. Karayolları ekiplerince yolda temizleme çalışmaları başlatılırken, Valilik de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 18:39 Güncelleme: 26.01.2024 - 18:40
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        Mardin-Diyarbakır kara yolunda kar yağışı ulaşımı etkiledi
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        MARDİN´de Meteoroloji 16´ncı Bölge Müdürlüğü´nün uyarılarının ardından Diyarbakır kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle, ulaşımda aksamalar yaşandı. Karayolları ekiplerince yolda temizleme çalışmaları başlatılırken, Valilik de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Meteoroloji 16´ncı Bölge Müdürlüğü´nün kar yağışı uyarılarını yaptığı Mardin´de, Diyarbakır kara yolunda kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşandığı yolda temizlik çalışması başlattı. Mardin Valiliği´nce yapılan duyuruda, "Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı ile kar örtüsü bulunan dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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