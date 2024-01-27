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        Otomobil, inşaat ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde, sürücüsün kontrolünü yitirdiği otomobil, inşaat halindeki bina ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü. Kazada otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 15:49 Güncelleme: 27.01.2024 - 15:50
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        Otomobil, inşaat ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü
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        MARDİN'in Artuklu ilçesinde, sürücüsün kontrolünü yitirdiği otomobil, inşaat halindeki bina ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü. Kazada otomobilde hasar oluştu.

        Kaza, öğleden sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 47 MA 2813 plakalı otomobil, inşaat halindeki bina ile istinat duvarı arasında, yaklaşık 2 metre genişliğindeki boşluğa düştü. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yara almayan sürücü arkadaki kapıdan çıkarılırken, otomobilde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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