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        Mardin 1969 Spor - Talasgücü Belediye Spor: 2-0

        TFF 3´üncü Lig 1´inci Grup'taki 17´nci hafta maçında Mardin 1969 Spor, konuk ettiği Talasgücü Belediye Spor´u 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 17:39 Güncelleme: 28.01.2024 - 17:40
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        Mardin 1969 Spor - Talasgücü Belediye Spor: 2-0
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        TFF 3´üncü Lig 1´inci Grup'taki 17´nci hafta maçında Mardin 1969 Spor, konuk ettiği Talasgücü Belediye Spor´u 2-0 mağlup etti.

        Mardin 1969 Spor, ligin 17´nci haftasında Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediye Spor´u 21 Kasım Şehir Stadı´nda konuk etti. Saat 14.00´da başlayan karşılaşmayı Oğuzhan Hamitoğlu ile yardımcı hakemler Fatih Deveci ve Ertaç Kuşku yönetti. Maça hızlı başlayan Mardin 1969 Spor, 7´nci dakikada Muhammet Beşir´in golüyle 1-0 öne geçti. Dakikalar 22´yi gösterdiğinde Muhammet Beşir, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip Mardin 1969 Spor 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda gol olmayınca, Mardin temsilcisi müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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