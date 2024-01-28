Mardin 1969 Spor - Talasgücü Belediye Spor: 2-0 TFF 3´üncü Lig 1´inci Grup'taki 17´nci hafta maçında Mardin 1969 Spor, konuk ettiği Talasgücü Belediye Spor´u 2-0 mağlup etti.

TFF 3´üncü Lig 1´inci Grup'taki 17´nci hafta maçında Mardin 1969 Spor, konuk ettiği Talasgücü Belediye Spor´u 2-0 mağlup etti.

Mardin 1969 Spor, ligin 17´nci haftasında Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediye Spor´u 21 Kasım Şehir Stadı´nda konuk etti. Saat 14.00´da başlayan karşılaşmayı Oğuzhan Hamitoğlu ile yardımcı hakemler Fatih Deveci ve Ertaç Kuşku yönetti. Maça hızlı başlayan Mardin 1969 Spor, 7´nci dakikada Muhammet Beşir´in golüyle 1-0 öne geçti. Dakikalar 22´yi gösterdiğinde Muhammet Beşir, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip Mardin 1969 Spor 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda gol olmayınca, Mardin temsilcisi müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.