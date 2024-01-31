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        Mardin 1969 Spor, 52 Orduspor FK maçının hazırlıklarına başladı

        Mardin 1969 Spor, 3'üncü Lig'in 18´inci haftasında oynayacağı 52 Orduspor FK maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 12:38 Güncelleme: 31.01.2024 - 12:40
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        Mardin 1969 Spor, 52 Orduspor FK maçının hazırlıklarına başladı
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        Mardin 1969 Spor, 3'üncü Lig'in 18´inci haftasında oynayacağı 52 Orduspor FK maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

        TFF 3´üncü Lig 1´inci Grup 18´inci hafta karşılaşmalarında 4 Şubat Pazar günü saat 14.00´da deplasmanda 52 Orduspor FK ile karşılaşacak olan Mardin 1969 Spor, maçın hazırlıklarına, 1 günlük iznin ardından Mardin 21 Kasım Şehir Stadı´nda yaptığı idmanla başladı. Teknik direktör Ender Alkan yönetimindeki idman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından iki grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı. Pazar günü oynanan Talasgücü Belediye Spor maçına ilk 11´de başlayan futbolcular ise antrenmanı, rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı. Kırmızı lacivertli futbolcular, yarını çift idmanla geçirecek. Öte yandan sakatlığı bulunan Serdar Yiğit ve Mustafa Eren Damar'ın tedavileri devam ederken, sakatlığı bulunan Ali Kemal Özkan ise takımdan ayrı çalıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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