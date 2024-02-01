Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Gürültü yaptıklarını iddia ettiği komşusunun elektrik ve suyunu kesip tehdit etti

        GAZİANTEP'ten Mardin'e tayinle gelen Anış ailesi, alt komşuları TIR şoförü Ahmet T. tarafından gürültü yaptıkları gerekçesiyle tehdit edildiklerini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Hakkında verilen uzaklaştırma kararı, aynı apartmanda oturduklarından kaldırılırken, Ahmet T.'nin, ailenin elektrik ve su sayacını sökme anları güvenlik kamerasına yansıdı. Fatma Anış, "Bizi evden çıkarmaya yönelik her türlü eyleme başvuruyor. 4 kez elektrik kablolarımızı kesti, 2 kez de sayaçlarımızı söktü. Eşimin aracının tekerleklerini patlattı" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 12:48 Güncelleme: 01.02.2024 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gürültü yaptıklarını iddia ettiği komşusunun elektrik ve suyunu kesip tehdit etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP'ten Mardin'e tayinle gelen Anış ailesi, alt komşuları TIR şoförü Ahmet T. tarafından gürültü yaptıkları gerekçesiyle tehdit edildiklerini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Hakkında verilen uzaklaştırma kararı, aynı apartmanda oturduklarından kaldırılırken, Ahmet T.'nin, ailenin elektrik ve su sayacını sökme anları güvenlik kamerasına yansıdı. Fatma Anış, "Bizi evden çıkarmaya yönelik her türlü eyleme başvuruyor. 4 kez elektrik kablolarımızı kesti, 2 kez de sayaçlarımızı söktü. Eşimin aracının tekerleklerini patlattı" dedi.

        Fatma Anış, Gaziantep'ten Mardin'in merkez Artuklu ilçesine tayini çıkan polis memuru eşi ve 3 çocuğuyla, geçen yıl geldiği kentte ev kiraladı. İddiaya göre, alt komşuları TIR şoförü Ahmet T., gürültü yaptıkları gerekçesiyle kapıya gelip, aileyi tehdit etti. Evden çıkmaları için elektrik ve su sayacını da söken Ahmet T.´nin o anları, güvenlik kamerasına yansırken, aile suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından Ahmet T. hakkında verilen uzaklaştırma kararı, aynı apartmanda oturmaları nedeniyle yapılan itiraz sonucu kaldırıldı. Çocuklarını okula yalnız gönderemediğini belirten Fatma Anış, "Eşimin doğu görevi için Mardin'e geldik. 8, 6 ve 1 yaşında 3 çocuğum var. Burada ev tuttuk, birkaç ay sonra alt komşumuz, gürültü yaptığımızı iddia ederek kapımıza geldi. Eşim özür diledi. Ondan sonra karşı taraf eşime ne iş yaptığını sordu. Eşim de polis olduğunu söyledi. O gün bugündür bizi evden çıkarmaya yönelik her türlü eyleme başvuruyor. Elektrik ve su kesme, eşyalara zarar verme, kapıya gelip yumruklama, hakaret, taciz, ölüm tehdidi gibi eylemlerde bulunuyor. Dışarıda bizi gördüğü zaman da kabadayı gibi dik dik bakıyor. Tabii bunu eşim yanımda yokken yapıyor. Eşim yanımdayken bizi sanki tanımıyormuş gibi, dünyada ilk defa görmüş gibi davranıyor" diye konuştu.

        'ÇOCUKLARIMIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU'

        Çocuklarını korkudan okula tek başlarına yollayamadığını söyleyen Anış, "Okul bize çok yakın, kızım 1'inci sınıfa giderken tek başına gidiyordu. Şu an oğlum 1'inci sınıfa, kızım 2'nci sınıfa gidiyor. Normalde ikisi beraber gitmeleri daha kolayken biz onları tek başlarına gönderemiyoruz. Çünkü bu adamın sağı solu belli olmaz. Evde ses çıkmasın diye bütün oyuncakları kaldırdım. Onlara silikonlu terlik aldırdım yine de kafasına göre çocuklarımız uyuduğu saatlerde bile 'Çocuklarınız ses çıkarıyor' diye gelip bizi rahatsız ediyor. Bir ara 'Çocuklarınızı bağlayın ki ses çıkartmasınlar' demişti. Baskısından dolayı çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Ağlayarak uyanmaları başladı, altlarını ıslatmaları başladı. Bu adam yüzünden çekmediğimiz dert kalmadı. Artık günümüz karakollarda, adliyelerde geçmeye başladı" ifadelerini kullandı.

        'SESİMİZİ DUYUNCA İSTİFRA EDİYORMUŞ'

        Anış, ilk olaydan birkaç ay sonra ortak elektrik panosundan elektrik kablolarının kesildiğini kaydederek, şunları söyledi:

        "Su saatimizi söktü. Arabamızın tekerini patlattı. Kameraya yansıyan görüntüler var. Elektriksiz kalmamız için 4 kez elektrik kablolarımızı kesti. Susuz kalmamız için defalarca vanalarımızı kapattı. 2 kez de sayaçlarımızı söktü. En son eşimin aracının tekerleklerini patlattı. Bina yönetimine söyledik ama çözüm bulamadık. En son savcılığa giderek şikayetçi olduk. Suç duyurusunda bulunduk. Mesele eğer ses veya gürültü olsaydı, orta yol bulunur, oturulur, konuşulurdu. Nitekim ev sahibimiz aracılığıyla oturulup görüşüldü. Beyefendi, kendisinin ruhsal sorun ve sıkıntılarının olduğunu ve bizim sesimizi duydukça istifra ettiğini söyledi. Normal bir insan bunu yapmaz. Normal bir insan komşusunun sesini duyunca istifra etmez. Tabii biz bu adamın korkularıyla evden çıkmayacağız. Biz buradan doğu görevimiz bitene kadar çıkmayacağız. Şu an adliyeden haber bekliyoruz. Mahkemeden inşallah hayırlı haberler, sonuçlar alırız. Mardin, çok güzel bir şehir. Küçük olduğu için de ulaşımı kolay. Gezilecek çok yeri var. Her çıktığımda gezilecek başka yer bulabiliyorum. Sıkılacak bir yer değil. Tabii Mardinlilerin çok iyi ve sıcakkanlı insanlar ama işte arada böyle insanlar da çıkabiliyor. Mardin'de ikinci doğu görevimizi de yapıp öyle gitmeyi düşünüyoruz. Sevdik biz Mardin'i."

        Ayrıca, Ahmet T., iddiaları sormak isteyen DHA muhabirine kapıyı açmadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Ramazan Hoca cinayetinde ayrıntılar ortaya çıkıyor!
        Ramazan Hoca cinayetinde ayrıntılar ortaya çıkıyor!
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        Hande Baladın'a tehdit davasında ceza çıkmadı!
        Hande Baladın'a tehdit davasında ceza çıkmadı!
        MSB'den F-16 açıklaması
        MSB'den F-16 açıklaması
        Boğaz midyesinde mikroplastik uyarısı!
        Boğaz midyesinde mikroplastik uyarısı!
        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        16 yıllık kiracısına 7 kez ateş etti!
        16 yıllık kiracısına 7 kez ateş etti!
        7 kişi ölmüştü! Şoföre 152 yıl... TCDD'den yazı gitmiş
        7 kişi ölmüştü! Şoföre 152 yıl... TCDD'den yazı gitmiş
        Kuzey Kore'deki kamplarından görüntüler
        Kuzey Kore'deki kamplarından görüntüler
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Oyuncak makinesinin içinde mahsur kaldı... Polis kurtardı
        Oyuncak makinesinin içinde mahsur kaldı... Polis kurtardı
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Almanya'dan savunma için 100 milyar euroluk fon!
        Almanya'dan savunma için 100 milyar euroluk fon!
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?

        Benzer Haberler

        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Mardinli Boksör Sezen Sude, Türkiye üçüncüsü oldu
        Mardinli Boksör Sezen Sude, Türkiye üçüncüsü oldu
        Mardin 1969 Spor, 52 Orduspor FK maçının hazırlıklarına başladı
        Mardin 1969 Spor, 52 Orduspor FK maçının hazırlıklarına başladı
        Mardin 1969 Spor, 52 Orduspor FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor
        Mardin 1969 Spor, 52 Orduspor FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor
        Mardin'de üzerinde ve evinde uyuşturucu madde bulunan zanlı tutuklandı
        Mardin'de üzerinde ve evinde uyuşturucu madde bulunan zanlı tutuklandı
        Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı Mardin'i ziyaret e...
        Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı Mardin'i ziyaret e...