Mardin´de 6 bölge için 15 gün süreyle `geçici özel güvenlik bölgesi´ kararı

MARDİN Valiliği, Nusaybin ilçesindeki 6 bölgenin 1-15­ Şubat tarihleri arasında `geçici özel güvenlik bölgesi´ ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Yakınca, Bahminin, Kaleli, Güzelsu, Yol ve Şekrin Mahalleleri sınırlarında bulunan bölgelerin 15 gün süreyle `geçici özel güvenlik bölgesi´ ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, "Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Mardin ili Nusaybin ilçesi Yakınca, Bahminin, Kaleli, Güzelsu, Yol ve Şekrin Mahalleleri sınırları kırsalında bulunan bölgelerde, 01 Şubat (dahil)- 15 Şubat 2024 (dahil) tarihleri arasında 15 gün süre ile `geçici özel güvenlik bölgesi´ ilan edilmiştir. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu´nun ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın; bu tarihlerde mezkur bölgeye kendi can ve mal güvenlikleri açısından izinsiz girmemeleri önem arz etmektedir" denildi.