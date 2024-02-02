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        Mardin´de 6 bölge için 15 gün süreyle `geçici özel güvenlik bölgesi´ kararı

        MARDİN Valiliği, Nusaybin ilçesindeki 6 bölgenin 1-15­ Şubat tarihleri arasında `geçici özel güvenlik bölgesi´ ilan edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 15:08 Güncelleme: 02.02.2024 - 15:10
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        Mardin´de 6 bölge için 15 gün süreyle `geçici özel güvenlik bölgesi´ kararı
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        MARDİN Valiliği, Nusaybin ilçesindeki 6 bölgenin 1-15­ Şubat tarihleri arasında `geçici özel güvenlik bölgesi´ ilan edildiğini duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Yakınca, Bahminin, Kaleli, Güzelsu, Yol ve Şekrin Mahalleleri sınırlarında bulunan bölgelerin 15 gün süreyle `geçici özel güvenlik bölgesi´ ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, "Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Mardin ili Nusaybin ilçesi Yakınca, Bahminin, Kaleli, Güzelsu, Yol ve Şekrin Mahalleleri sınırları kırsalında bulunan bölgelerde, 01 Şubat (dahil)- 15 Şubat 2024 (dahil) tarihleri arasında 15 gün süre ile `geçici özel güvenlik bölgesi´ ilan edilmiştir. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu´nun ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın; bu tarihlerde mezkur bölgeye kendi can ve mal güvenlikleri açısından izinsiz girmemeleri önem arz etmektedir" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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