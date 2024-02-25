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        Mardin 1969 Spor - Malatya Arguvan Spor:1-1

        Mardin 1969 Spor, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 21'inci hafta maçında konuk ettiği Malatya Arguvan Spor ile 1-1 berabere kaldı. TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 21'inci hafta müsabakasında Mardin 1969 Spor, 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda Malatya Arguvan Spor'u konuk etti. Ali Emir Yolcu'nun yönettiği müsabakanın ilk yarısında konuk ekip Malatya Arguvan Spor'dan Yağız Rüştü Aktaş'ın 10'uncu dakikada attığı golle öne geçti. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İlk yarıdaki istekli oyununu sürdüren Mardin 1969 Spor ikinci yarıda da pozisyonlar bulmaya başladı. Ataklarını sürdüren ev sahibi Mardin 1969 Spor, 90+3'te Serkan Köse'nin bulduğu golle eşitliği sağladı. Maçta başka gol olmayınca müsabaka 1-1 sona erdi. 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle 25 puan toplayan Mardin 1969 Spor, 9'uncu sırada bulunuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 17:27 Güncelleme: 25.02.2024 - 17:27
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        Mardin 1969 Spor - Malatya Arguvan Spor:1-1
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        Mardin 1969 Spor, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 21'inci hafta maçında konuk ettiği Malatya Arguvan Spor ile 1-1 berabere kaldı. TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 21'inci hafta müsabakasında Mardin 1969 Spor, 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda Malatya Arguvan Spor'u konuk etti. Ali Emir Yolcu'nun yönettiği müsabakanın ilk yarısında konuk ekip Malatya Arguvan Spor'dan Yağız Rüştü Aktaş'ın 10'uncu dakikada attığı golle öne geçti. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İlk yarıdaki istekli oyununu sürdüren Mardin 1969 Spor ikinci yarıda da pozisyonlar bulmaya başladı. Ataklarını sürdüren ev sahibi Mardin 1969 Spor, 90+3'te Serkan Köse'nin bulduğu golle eşitliği sağladı. Maçta başka gol olmayınca müsabaka 1-1 sona erdi. 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle 25 puan toplayan Mardin 1969 Spor, 9'uncu sırada bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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