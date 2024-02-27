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        Nefes borusuna madeni para kaçan öğrenciyi, öğretmen 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde derste nefes borusuna madeni para kaçan ilkokul öğrencisi Atiye Ö.(10), öğretmen Ferhat Erol'un yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.Kızıltepe ilçesindeki Selahattin Eyyubi İlkokulu'nda 3'üncü sınıf öğrencisi Atiye Ö.nün, derste ağzına koyduğu madeni para, nefes borusuna kaçtı. Öğrencinin nefes almakta zorlandığını gören öğretmeni, Atiye ile sınıftan çıkarak diğer öğretmenlerden yardım istedi. Yardıma gelen öğretmenlerden Ferhat Erol, Heimlich manevrası uygulayarak, madeni parayı çıkarttı, öğrencinin rahat nefes almasını sağladı. Erol, olayın ardından şoka giren Atiye Ö.'ye sarılarak teselli etti. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 14:59 Güncelleme: 27.02.2024 - 14:59
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        Nefes borusuna madeni para kaçan öğrenciyi, öğretmen 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde derste nefes borusuna madeni para kaçan ilkokul öğrencisi Atiye Ö.(10), öğretmen Ferhat Erol’un yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.Kızıltepe ilçesindeki Selahattin Eyyubi İlkokulu’nda 3’üncü sınıf öğrencisi Atiye Ö.nün, derste ağzına koyduğu madeni para, nefes borusuna kaçtı. Öğrencinin nefes almakta zorlandığını gören öğretmeni, Atiye ile sınıftan çıkarak diğer öğretmenlerden yardım istedi. Yardıma gelen öğretmenlerden Ferhat Erol, Heimlich manevrası uygulayarak, madeni parayı çıkarttı, öğrencinin rahat nefes almasını sağladı. Erol, olayın ardından şoka giren Atiye Ö.’ye sarılarak teselli etti. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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