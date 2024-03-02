TIR'ın çarptığı motosikletteki bedensel engelli Mazlum, öldü

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AGB 862 plakalı TIR, seyir halindeki bedensel engelli Mazlum Aydemir'in kullandığı 3 tekerlekli motosiklete çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Aydemir’in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Aydemir’in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.

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