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        Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, 7 yaşındaki kızı ağır yaralı (4)

        ANNE- OĞUL YANYANA DEFNEDİLDİKızıltepe ilçesinde balkondan düşerek hayatını kaybeden Semire Aktürk (33) ile oğlu Havvas Roni Aktürk'ün (5) cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 22:48 Güncelleme: 06.03.2024 - 22:50
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        Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, 7 yaşındaki kızı ağır yaralı (4)
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        ANNE- OĞUL YANYANA DEFNEDİLDİ

        Kızıltepe ilçesinde balkondan düşerek hayatını kaybeden Semire Aktürk (33) ile oğlu Havvas Roni Aktürk’ün (5) cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Anne ve oğulun cenazesi, Artuklu ilçesine bağlı kırsal Tozan Mahallesi’ne götürülerek, gözyaşları içinde yan yana defnedildi. Cenaze törenine Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Abdullah Şahin, Sağlık Sen Mardin Şube Başkanı Abdullah Saruhan ve kurum müdürleri de katıldı. Solin Aktürk’ün yoğun bakımdaki tedavisi ise sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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