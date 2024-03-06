Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, 7 yaşındaki kızı ağır yaralı (4)

ANNE- OĞUL YANYANA DEFNEDİLDİ

Kızıltepe ilçesinde balkondan düşerek hayatını kaybeden Semire Aktürk (33) ile oğlu Havvas Roni Aktürk’ün (5) cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Anne ve oğulun cenazesi, Artuklu ilçesine bağlı kırsal Tozan Mahallesi’ne götürülerek, gözyaşları içinde yan yana defnedildi. Cenaze törenine Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Abdullah Şahin, Sağlık Sen Mardin Şube Başkanı Abdullah Saruhan ve kurum müdürleri de katıldı. Solin Aktürk’ün yoğun bakımdaki tedavisi ise sürüyor.